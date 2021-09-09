Разговаривать с Путиным однозначно стоит, - Кулеба. ВИДЕО

Несмотря на все лукавство президента РФ Владимира Путина, с ним нужно вести переговоры и использовать любую возможность ради прекращения войны и шанса на деоккупацию наших территорий.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

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"Однозначно стоит. Несмотря на все лукавство, которое мы слышим из Кремля и от президента РФ. Для всех очевидно, что речь идет о международном военном конфликте в котором два участника - Украина и Россиия. И нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ, а это Владимир Путин", - заявил Кулеба.

По его словам, такие переговоры не означают, что Украина отказывается от Нормандского формата.

"Это будет очень сложный разговор, но к нему нужно идти. Это не означает, что мы отказываемся от Нормандского формата. Наоборот, мы активизировали работу по подготовке нового саммита в Нормандском формате. Но позиция президента заключается в том, что нужно использовать любую возможность, даже минимальную, чтобы остановить войну, гибель наших солдатов и деоккупировать наши территории", - пояснил министр.

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