Россия может признать Меджлис террористической организацией, - Полозов

Последние аресты в оккупированном Крыму могут иметь целью признания Меджлиса крымскотатарского народа не только экстремистской, но и террористической организацией на территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат Николай Полозов рассказал в эфире Громадського радіо.

"Раньше дела диверсантов не относились к крымским татарам, а это первый такой кейс (дело Наримана Джеляла - ред.) Кроме того, никогда у такого кейса не было привязки к Меджлису. Я не исключаю, что у российских силовиков далеко идущие планы в том числе по признанию Меджлиса уже не только экстремистской, но и террористической организацией. И это такой большой план по расширению репрессий против крымских татар, которые имели отношение к Меджлису местному или региональному. Речь идет о сотнях и тысячах людей, которые сейчас находятся под ударом", - сказал Полозов.

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