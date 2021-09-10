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США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп

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США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп
Вашингтон серьезно обеспокоен кризисом в управлении НАК "Нафтогаз Украины" и призывает активизировать меры по урегулированию этой проблемы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об  заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве "Нафтогаза", в том числе уходом в отставку 8 сентября независимых членов совета", - сказал Прайс на брифинге в четверг.

Прайс отметил, что Вашингтон призывает активизировать усилия по решению вопроса и достижению рациональной системы управления в "Нафтогазе".

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"Мы приветствуем активное участие украинского правительства в положительном решении этого вопроса", - добавил Прайс.

Правительство Украины накануне получило заявления об отставке всех трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейдена (Бельгия). Они считают, что назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и его последующие действия резко ухудшили взаимоотношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под вопрос будущее компании и ее финансовое состояние. Отставка независимых членов набсовета, по их мнению, даст возможность ускорить решение этой проблемы.

По словам Споттисвуд, после его назначения весной почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители.

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"Мы просто не можем быть эффективны в таких обстоятельствах, так как мы какие-то решения принимаем, а они не выполняются", - заявила она журналистам.

Конфликт между независимыми членами набсовета и украинскими властями возник после отставки весной главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначения на его место Витренко. Эти кадровые изменения независимые члены набсовета посчитали незаконными. Однако первоначально удалось достичь компромисса - они согласились продолжить работу в набсовете до проведения нового конкурса по выбору членов набсовета. Все это время они продолжали добиваться отставки Витренко.

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Топ комментарии

  • Игор Топоровський
    Талантливые руководители начали уходить из нафтогаза? Это новый анекдот такой? Какже они талантливо сидели на трубе, этож надо 20 лет учиться и не у каждого получиться. А спотисвуды и др независимые, тоже талантливо принимали решения, которые и нах никому не нужны, получая нехилые бабки. Это не нафтогаз, а кормушка и ни у одного преза нет яиц навести там порядок. Смотреть сколько зашло газа и сколько вышло, этож какие универы надо заканчивать, кандидатские с докторскими писать? Просто офигеть, не разведывают, не добывают, просто перегоняют и не можем это сделать без спотисвудов? А... я наверное чего-то не знаю...
  • Максим Максим 61a5a8b6
    Тепер буде чергова "Укрзалізниця" з Нафтогазу. Це не криза в управлінні, а розвал держави ЗЕ*******.
  • Maksim Perepelitca
    США глубоко обеспокоены кризисом в управлении "Нафтогазом Украины", - Госдеп - Цензор.НЕТ 9190 . Яке бабло , з яких колоній , штатам треба викачувати .? Про шо ти пишеш , болєзнєнний ?
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