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Франция предоставит гражданство 12 тыс. человек, которые помогали в борьбе с пандемией COVID-19

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Франция предоставит гражданство 12 тыс. человек, которые помогали в борьбе с пандемией COVID-19
Власти Франции решили предоставить гражданство 12 тыс. человек, которые помогали в борьбе с коронавирусом.

Как информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The Guardian

Гражданство такие лица получат в рамках ускоренной схеме. Речь идет о лицах, работавших в зоне риска в рамках борьбы с пандемией.

Обычно, процедура длится годами. Однако здесь правительство делает шаг навстречу, уменьшив для таких лиц количество лет, которые нужно было прожить во Франции с пяти до двух.

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Топ комментарии

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    речь не идёт а медперсонале ,он в дефиците-речь идёт о перекладывателях бумажек в импфцентрах ,негросекьюрити в магазинах ,прочей шушере
  • Старый зольдат
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