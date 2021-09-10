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Угроза терроризма стала более глобальной за последние 20 лет, а потенциальных террористов стало больше, - глава Минобороны Британии Уоллес

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Угроза терроризма стала более глобальной за последние 20 лет, а потенциальных террористов стало больше, - глава Минобороны Британии Уоллес
Террористическая угроза в данный момент - спустя 20 лет после терактов 11 сентября 2001 года - представляется менее ярко выраженной, но терроризм распространился шире по миру

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил телеканалу Sky news глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

"Мы не видим чего-либо подобного на горизонте", - сказал он, имея в виду атаки группировки "Аль-Каида" против США и американцев в Йемене и Кении в 1998 - 2001 годах.

По его словам, террористическая угроза стала более глобальной, однако "в настоящий момент она не является столь сконцентрированной".

Министр пояснил, что "число людей, которые могут пересечь рубеж и прибегнуть к насилию, вероятно, больше, чем оно было".

Говоря о последствиях ухода войск США и Британии из Афганистана, Уоллес отметил некоторый рост террористической угрозы в мире, уточнив, что захват власти в Афганистане движением "Талибан" стал источником вдохновения для групп исламистских экстремистов. Также министр указал на рост террористических угроз в Африке и на то, что современные технологии позволяют экстремистам по всему миру обмениваться информацией о ведении подрывных действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вывод войск США из Афганистана - это ошибка, - глава британского минобороны Уоллес

В то же время Уоллес сказал, что Британия ставит на вооружение группу новых беспилотников Protector - стоимостью более $359 млн, которые, как отмечает Sky news, можно будет использовать в борьбе с терроризмом, в том числе при необходимости в Афганистане.

Эти беспилотники могут быть оснащены бомбами, ракетами, а также камерами, радарами для сбора информации. Аппараты типа Protector могут держаться в воздухе 17 часов, дальность их полета - до 1931 км, то есть в два раза дальше, чем у беспилотников типа Reaper, девять которых стоят на вооружении Британии, добавляет Sky news.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Европейцы не террористы , так что внутренние открытые границы только на пользу европейским народам
    А вот то, что они наводнили Европу дикарями с цивилизационным разрывом в 500 лет с европейцами - да, это прокол крупный дурной власти типа Меркель
  • Sophia-Maria Duglass
    Просто надо помочь кацапам развалиться и терроризм исчезнет 😀😀😀
    А Меркель с макроном вместо этого помогает террористической стране денег заработать своим Северным потоком
    Угроза терроризма стала более глобальной за последние 20 лет, а потенциальных террористов стало больше, - глава Минобороны Британии Уоллес - Цензор.НЕТ 7249
  • Яр Холодний
    «Россияне уверены: «Вокруг враги, ВСЕ - враги… Всё равно мы лучше их! Мы силачи. Украина, к ноге!».
    «Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».
    «Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».
    (В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»). Кацапе! Ти можеш взять собі навіть "нік" " Несамовитий Бандера", однак свої "лапти" і "вонь потков немытых" ти нікуди не сховаєш!!! Загроза тероризму стала більш глобальною за останні 20 років, а кількість потенційних терористів зросла, - глава Міноборони Британії Воллес - Цензор.НЕТ 2370
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