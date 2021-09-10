В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 9 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 348, медработников - 61).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 056 человек;
летальных случаев - 76;
выздоровели - 1 310 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 28 961 человек,
методом ИФА - 6 784 человека,
экспресс-тестами - 25 236 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 310 554 человека;
выздоровели - 2 218 873 человека;
летальных случаев - 54 251;
проведено ПЦР-тестов - 12 217 031.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях", - рассказали в Минздраве.