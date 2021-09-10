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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 3 615 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 9 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 348, медработников - 61).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 госпитализированы - 1 056 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 летальных случаев - 76;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 выздоровели - 1 310 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 методом ПЦР - 28 961 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 методом ИФА - 6 784 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 экспресс-тестами - 25 236 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 заболело - 2 310 554 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 218 873 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 летальных случаев - 54 251;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестов - 12 217 031.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели 14

Топ комментарии

  • Валентина Чернюк
    Намного интересней узнать, сколько были вакцинированы.
  • Привет
    Ага...или для того что бы не расстраивать тех кто вколол в себя неизвестно что...и стал уверен что он теперь типа не заболеет и не умрет..
  • Евлампий Морамойкин
    А сколько из них не были вакцинированы, нужно давать такую статистику, будет интересно
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