В Украине за сутки от COVID-19 умерли 76 человек, зафиксированы 3 615 новых случаев заражения, 1 310 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 3 615 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 9 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 348, медработников - 61).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 056 человек;

летальных случаев - 76;

выздоровели - 1 310 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 28 961 человек,

методом ИФА - 6 784 человека,

экспресс-тестами - 25 236 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 310 554 человека;

выздоровели - 2 218 873 человека;

летальных случаев - 54 251;

проведено ПЦР-тестов - 12 217 031.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях", - рассказали в Минздраве.







