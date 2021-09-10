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Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА

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Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 10 сентября в мире зарегистрировали 607 021 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 543 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 224 047 692 случая инфицирования, из них 607 021 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 621 180 человек, из них 9 543 за минувшие сутки.

Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 200,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8-ю, по летальным случаям - 27-ю и 5-ю позицию соответственно.

Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 03

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Топ комментарии

  • Евлампий Морамойкин
    Антивакцинаторский шабаш даёт свои результаты 😁😁😁
  • Герхард
    Поражен нашей неудачей. Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 80
    Ничего ведь это не предвещало - ни дебилы без масок, ни самые низкие темпы вакцинации в Европе.
  • Герхард
    Чем провакцинировали Монголию? Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 7173 Если Коронаваком или Спутником, то ничего удивительного.
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