За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордных 173 615 человек, всего - 5 789 254, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 618 573 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Новый рекорд прививок в сутки! 173 615 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 9 сентября 2021. Первую дозу получили 67 042 человека, полностью иммунизированы - 106 573 человека.

В течение суток работали: 1 010 мобильных бригад, 2 977 пунктов вакцинации, 337 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 5 789 254 человека, из них получили одну дозу - 5 789 252 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 618 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 407 825 прививок.





