Даже при максимальной вспышке COVID-19, будет задействовано вдвое меньше больниц, но коек с кислородом будет больше, - и.о. главы НСЗУ Самофалов

В новом осеннем сезоне заболеваемости COVID-19 к приему пациентов с коронавирусной инфекцией подготовлено меньше больниц, чем было весной, но коек с кислородом в них будет больше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Самофалов.

"Сейчас рассматривается почти вдове меньше больниц для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, чем было в марте. За счет того, что большие деньги были вложены в обеспечение больниц, мы видим, что больницы выполняют условия обеспечить 80% коек кислородом. Даже если будет максимальная вспышка, вдвое меньше больниц будет задействовано под COVID-19, но коек будет больше", - сказал Самофалов в ходе "круглого стола" "Оказание медицинской помощи при инсульте время пандемии COVID-19" в Киеве в четверг.

При этом он отметил, что средства, предусмотренные в Программе медицинских гарантий (ПМГ), в частности, для лечения инсультов, не будут передаваться на лечение COVID-19, "нековидные" больницы не будут останавливать оказание плановой медпомощи.

"Угрозы, что средства с инсульта будут переданы на COVID-19, нет, потому что в ПМГ четко заложены деньги под все потребности", - сказал Самофалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА