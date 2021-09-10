Рада сегодня заслушает Кулебу о Крымской платформе и визите Зеленского в США и рассмотрит увеличение алиментов
Министр иностранных дел также будет докладывать о значении для Украины визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кроме этого, народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении проекты законов №5852 "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" относительно закупки юридических услуг Национальным банком Украины", №3950 "О внесении изменения в статью 121 Кодекса гражданской защиты Украины".
Во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты №3881 "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников)", №4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию деятельности фермерских хозяйств", №2515 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим".
Депутаты также планируют создать Временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности, при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" (проект постановления № 5477).
Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты:
первое чтение
- 4669 - О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов
- 4517 - О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные товарные подпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза
- 4286 - о внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты
- 3751 - о внесении изменений в Закон Украины "О Дисциплинарном уставе службы гражданской защиты"