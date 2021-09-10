Рада сегодня заслушает Кулебу о Крымской платформе и визите Зеленского в США и рассмотрит увеличение алиментов

Народные депутаты во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заслушают доклад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы относительно значения "Крымской платформы" для консолидации международных усилий в процессе деоккупации Автономной Республики Крым.

Министр иностранных дел также будет докладывать о значении для Украины визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме этого, народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении проекты законов №5852 "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" относительно закупки юридических услуг Национальным банком Украины", №3950 "О внесении изменения в статью 121 Кодекса гражданской защиты Украины".

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Во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты №3881 "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников)", №4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию деятельности фермерских хозяйств", №2515 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим".

Депутаты также планируют создать Временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности, при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" (проект постановления № 5477).

Также нардепы планируют рассмотреть законопроекты:

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