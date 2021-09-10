Дания первой в ЕС отменила все коронавирусные ограничения: Серьезной угрозы для общества больше нет
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Вакцины и огромные усилия всех граждан Дании в течение такого длительного периода времени - это основа того, чем мы сильны", - отметил министр здравоохранения Магнус Хенике.
Датские органы здравоохранения одобрили этот шаг в конце августа, заявив, что вирус "больше не представляет серьезной угрозы для общества" из-за высоких показателей вакцинации и низкого уровня серьезных заболеваний и смертей.
COVID-пропуск в стране больше не будет требоваться для входа в рестораны, спортивные центры или ночные клубы, и дети больше не будут автоматически отправляться домой после контакта с подтвержденным случаем COVID-19. На карантин будут отправляться только инфицированные. Люди смогут вернуться в офис как обычно, школы открыты.
Отмечается, что этот шаг является последним в решении страны по смягчению мер по борьбе с пандемией, включая отмену ношения масок в общественном транспорте 13 августа.