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Дания первой в ЕС отменила все коронавирусные ограничения: Серьезной угрозы для общества больше нет

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Дания первой в ЕС отменила все коронавирусные ограничения: Серьезной угрозы для общества больше нет
Дания с пятницы отменила все ограничения по коронавирусу, таким образом став первой страной ЕС, которая полностью вернулась к повседневной жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Вакцины и огромные усилия всех граждан Дании в течение такого длительного периода времени - это основа того, чем мы сильны", - отметил министр здравоохранения Магнус Хенике.

Датские органы здравоохранения одобрили этот шаг в конце августа, заявив, что вирус "больше не представляет серьезной угрозы для общества" из-за высоких показателей вакцинации и низкого уровня серьезных заболеваний и смертей.

COVID-пропуск в стране больше не будет требоваться для входа в рестораны, спортивные центры или ночные клубы, и дети больше не будут автоматически отправляться домой после контакта с подтвержденным случаем COVID-19. На карантин будут отправляться только инфицированные. Люди смогут вернуться в офис как обычно, школы открыты.

Отмечается, что этот шаг является последним в решении страны по смягчению мер по борьбе с пандемией, включая отмену ношения масок в общественном транспорте 13 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания передала Украине 509,5 тыс. доз COVID-вакцины AstraZeneca, - Минздрав

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Топ комментарии

  • variable general
    Дисциплінована нація більш-менш. Жоден з моїх знайомих в Данії не розповідав казки спочатку про те що ковідом хворіють лише азіати, а потім про те що как Бог вирішить, так і буде. Всі сприйняли загрозу серьйозно і прийняли необхідні заходи.

    Високий рівень життя в них через те, що своєю країною займаються. Не дуже пускають до себе різних печерних аборігенів. Під час другої світової не видавали своїх співгромадян-евреїв і захищали їх від нацистів.
  • Паравоз
    Молодцы датчане!
  • Михайло Козочкін
    Подивився, в Данії двома дозами вакциновано 73,5%. Для порівняння в Ізраїлі лише 61%, ну а в ненці 10,2%.
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