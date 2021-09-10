Новости • Агрессия России против Украины

Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш

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Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш
Россия усиливает интенсивность обстрела украинских войск, так как понимает, что теряет инструмент влияния на Украину, воплощенный в Минских договоренностях.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Россия видит, что Украина не идет на политический шантаж ради "Минска", на реализацию "Минска" по российскому сценарию. Были определенные ожидания у Путина от визита Зеленского в США, что там Байден в очередной раз заявит о безальтернативности "Минска" и необходимости выполнять "Минск", и надавит на Украину с целью выполнения "Минска" по российским лекалам", - подчеркнул он.

Гармаш отметил, что Россия действует своими обычными методами, и к этому надо быть готовыми.

"Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину. Поэтому она применяет военные инструменты. Это ее обычные методы, она всегда так делала, и будет так делать, к сожалению. И мы должны быть к этому готовы - и морально, и в военном плане", - объяснил представитель украинской делегации в ТКГ.

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Топ комментарии

  • Ревизор
    Ермак уговаривает Зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, то "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов.

    Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    написати і виконувати різні речі.Трамп написав вивід війск з Афганістану,але вивів їх Байда за що, цілком можливо ,йому і "світло" Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2742 імпічменту засвітять
  • Senator S 01a656ec
    Говноеды РАБссии 7 лет строят кусок ДАУНбасса типа НовоОтсоссию Путлера от Харькова до Одессы...,книгна рекордов Гиннесса... кусок территории размером 130 км на 130 км...Концлагерные бараны Сралина кроме ГУЛАГа можете еще чего то строить? Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7405
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