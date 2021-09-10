В судебном заседании по делу сбитого Боинга МН17 заслушают родственников 11 погибших

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" сегодня, 10 сентября, пройдет очередное судебное заседание по делу МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, в суде заслушают 11 родственников погибших рейса МН17.

В каждой речи родные погибших, которые уже выступили в суде, призвали виновников признать свою вину и обнародовать детали трагедии.

Всего в суде должны выступить более 90 родственников погибших рейса MH17.

Слово в суде будут родственники погибших не только из Нидерландов, но и Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.