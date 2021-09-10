Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено, - "Газпром"

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссілкой на Интерфакс, об этом сообщает "Газпром".

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток 2" полностью завершено", - пишет компания.

6 сентября была сварена последняя труба второй нитки магистрали. После этого предстояло провести стыковку секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста.

Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. "Газпром" достраивает "Северный поток-2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

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На прошлой неделе Миллер говорил, что "еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок".

"С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре", - подчеркнул он.

Напомним, в июле этого года Берлин и Вашингтон достигли согласия относительно завершения строительства газопровода "Северный поток-2". В то же время в Берлине постоянно подчеркивают, что выступают за сохранение за Украиной статуса транзитера российского газа в Европу и не позволят России использовать газ как оружие.

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Вместе с тем, Киев и ряд восточноевропейских государств рассматривают "Северный поток-2" как геополитический проект Кремля, который представляет экономическую и политическую угрозу.