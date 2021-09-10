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Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский заявил об интересе в предметной встрече с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский заявил в ходе YES Brainstorming, информирует Цензор.НЕТ

"Не хватает времени думать о нем (Путине. - Ред.). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли предметно встретиться. Не декларативно, как он это делает с некоторыми государствами. А действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в Нормандском формате", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Россия на сегодняшний день не видит смысла решить вопрос войны на Донбассе.

"Это уже мои внутренние проблемы, как я должен сделать, что я могу сделать, как мне нужно заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Потому что фразами, запугиваниями, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат. Результат я измеряю в людях", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Потому что фразами, запугиваниями, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат.

    1. С союзниками ЗЕ собирался стучать ботинком по трибуне и требовать.
    С врагами ЗЕ собирается обниматься и целоваться.

    Результат я измеряю в людях.

    2. Вранье!!! Результат ЗЕ измеряет в бабках и рейтингах.
    А на погибших воинов ВСУ ему насрать. Уже неделю наших пацанов безнаказанно утюжат кацапы артиллерией, а ЗЕ, как воды в рот набрал.
  • Підлога Маккартні
    Опять хочет в глаз ***** заглянуть? Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5619
    Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 2959
  • Van-Basten Van-Basten
    ze-Ленін о встрече с ****** - " Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате"

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    Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 6460
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