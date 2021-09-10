Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил об интересе в предметной встрече с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский заявил в ходе YES Brainstorming, информирует Цензор.НЕТ

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Не хватает времени думать о нем (Путине. - Ред.). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли предметно встретиться. Не декларативно, как он это делает с некоторыми государствами. А действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в Нормандском формате", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Россия на сегодняшний день не видит смысла решить вопрос войны на Донбассе.

"Это уже мои внутренние проблемы, как я должен сделать, что я могу сделать, как мне нужно заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Потому что фразами, запугиваниями, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат. Результат я измеряю в людях", - добавил он.

Читайте: Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский