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Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства

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Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над встречей в Нормандском формате, но все зависит от России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на YES Brainstorming.

По его словам, встреча в Нормандском формате должна быть, но все зависит от России.

"Если будет встреча в Нормандском формате, мы работаем над этой встречей, то будет возврат какого-то количества людей. Я не верю во "всех на всех". Все, о чем мы договариваемся, они никогда на 100% не делают. Россия это не делает. Если будет встреча, то будет какой-то результат. А результат - 100 человек, 50, два человека. Сколько будет", - объяснил президент.

Зеленский добавил, что все зависит от политической воли "одного человека".

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Топ комментарии

  • Oljik
    Якби кловун вчився в інституті, а не світив яйцями на КВН, то прочитав би цю фразу і не вводив в оману міліони легковірних українців про якесь там посєрєдінє.
    Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства - Цензор.НЕТ 2005
  • Андрей Михалыч 4af54691
    Два года понадобилось Ослу, чтобы это понять! Тупость Осла обходится нам слишком дорого!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Про що воно меле, коли це росія щось виконувала хоч на 2 відсотки?
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