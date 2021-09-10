Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над встречей в Нормандском формате, но все зависит от России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на YES Brainstorming.

По его словам, встреча в Нормандском формате должна быть, но все зависит от России.

"Если будет встреча в Нормандском формате, мы работаем над этой встречей, то будет возврат какого-то количества людей. Я не верю во "всех на всех". Все, о чем мы договариваемся, они никогда на 100% не делают. Россия это не делает. Если будет встреча, то будет какой-то результат. А результат - 100 человек, 50, два человека. Сколько будет", - объяснил президент.

Зеленский добавил, что все зависит от политической воли "одного человека".

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