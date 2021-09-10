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После саммита нормандской четверки возможно освобождение "10-20 или больше людей", - Зеленский об обмене пленными

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После саммита нормандской четверки возможно освобождение "10-20 или больше людей", - Зеленский об обмене пленными
После будущего саммита "нормандской четверки" могут быть освобождены удерживаемые Россией в связи с конфликтом на Донбассе украинцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил  в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве.

"Я не верю в освобождение "всех на всех", я верю в то, что после встречи могут быть освобождены 10-20 или больше людей", - заявил Зеленский/

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