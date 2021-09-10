"Мы достаточно независимая страна, которая выбирает бизнес-партнеров сама себе", - Зеленский о влиянии США на экономические отношения Киева и Пекина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощущает давления со стороны США на экономическое взаимодействие Украины и Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021.

"Я не говорю о том, что нет сигналов со стороны США относительно отношений каких-либо стран в Европе с Китаем. Я не говорю о том, что такого нет, но мы достаточно независимая страна, которая выбирает бизнес-партнеров сама себе. Если бизнес чистый и открытый и он создает дополнительные рабочие места Украине, то это и есть приоритет", - отметил украинский президент.

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