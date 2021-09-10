Новости • Агрессия России против Украины

Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский

3 57538
Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от президента США относительно членства Украины в НАТО.

Об этом он заявил во время выступления на форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да, мы не получили прямой позиции по НАТО. У нас была важная встреча, США имеют с Украиной долгие годы существования отношений, считаю, что они сейчас лучше, чем были", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский

"Мы не получаем на что рассчитываем? Да, мы этого не получаем, но мы этого не просим", - сказал глава государства.

Топ комментарии

  • Герхард
    Сюжет на CNN наши независимые СМИ сцутся показывать.

    Это все, что надо знать про свободу слова в Украине после 2019 года.
  • Valery Greff
    А зачем ездил? Сюжет на CNN про "вакнеровцев-уткиновцев" благословить? Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5844
  • violator
    а ты **** хлопни кулаком по столу и завопи " Чому ми досі не в НАТО " Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8610
    Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1975
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости