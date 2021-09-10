Работать на государство сложно и дешево. Вся репутация, которая была до этого, меняется, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что начиная работать на государственной службе репутация человека меняется.
Об этом президент заявил в ходе YES Brainstorming, передает Цензор.НЕТ.
"Работать на государство, в моем понимании, без громких слов, сложно и дешево, невыгодно. Вся репутация, которая у вас была до этого, она благодаря некоторым людям, меняется, к сожалению. И за все это ты получаешь когда-то, в истории скажут "да все-таки, наверное, не врал, нормальный был человек", максимум. Это я назвал максимум", - отметил Зеленский.