Новости

Работать на государство сложно и дешево. Вся репутация, которая была до этого, меняется, - Зеленский

4 52959
Работать на государство сложно и дешево. Вся репутация, которая была до этого, меняется, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что начиная работать на государственной службе репутация человека меняется.

Об этом президент заявил в ходе YES Brainstorming, передает Цензор.НЕТ.

"Работать на государство, в моем понимании, без громких слов, сложно и дешево, невыгодно. Вся репутация, которая у вас была до этого, она благодаря некоторым людям, меняется, к сожалению. И за все это ты получаешь когда-то, в истории скажут "да все-таки, наверное, не врал, нормальный был человек", максимум. Это я назвал максимум", - отметил Зеленский.

Также читайте: "Мы достаточно независимая страна, которая выбирает бизнес-партнеров сама себе", - Зеленский о влиянии США на экономические отношения Киева и Пекина

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Герхард
    Странно.

    Репутация клоуна-наркомана, зависящего от Коломойского, вобще не поменялась.

    Вор и извращенец, приходя на госслужбу остается вором и извращенцем. Достаточно посмотреть на состав СН и Кабмина, чтобы в этом убедиться.
  • макаренко юра
    Змінилась.Було гівном,а стало-гівном в кубі.
  • violator
    "И за все это ты получаешь когда-то, в истории скажут "да все-таки, наверное, не врал, нормальный был человек", максимум. Это я назвал максимум" Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7856

    Приходя на госслужбу вся репутация человека, которая была до этого, меняется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3278
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости