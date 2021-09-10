Зеленский: Не жалею, что стал президентом

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы после его работы на посту главы государства его уважали.

Об этом он заявил в ходе YES Brainstorming, передает Цензор.НЕТ.

"Я стал известным до того, как играл президента. Если бы я был неизвестен, то никто бы не смотрел, как я играл президента", - отметил Зеленский.

Также у главы государства спросили, просыпается ли он по утрам и думает: "Черт побери, лучше бы я продолжал играть роль президента, а не быть настоящим президентом".

"Честно, я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю "зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, иногда теряешь чувство некоторой реальности?". Для этого ты должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, то происходит. Ты не должен жить в аквариуме. Но, помня, что это был вызов и ты на это пошел и люди поверили, значит нельзя по другому. Ты же уважаешь людей и хочешь, чтобы они тебя уважали. Не сейчас, когда ты президент, а самое главное - после. Потому что президентами, говорят, так и остаются. Хочется остаться президентом, чтобы говорили "мы уважаем, не все было идеально, но все было неплохо". Как-то так хочется закончить", - объяснил Зеленский.

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