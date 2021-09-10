Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль
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Правительство не планирует повышать тарифы на тепло.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству сказал премьер- министр Денис Шмыгаль.
"Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться в сравнении с прошлым отопительным сезоном. Мы не планируем повышать тарифы", - подчеркнул он.
По словам премьера, правительство ведёт работу с органами местного самоуправления относительно тарифов на тепло и горячую воду. Шмыгаль заверил, что Кабмин готов им "подставить плечо" в этом вопросе, чтобы не было увеличения тарифов, и чтобы не возлагать "лишнего груза на плечи людей".