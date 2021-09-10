За сутки в Киеве от COVID-19 умерли три человека, выявлено 406 новых случаев, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявили 406 больных коронавирусом, три человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"406 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека умерли. Подтвержденных случаев заболевания на сегодншний день - 227 132", - сообщил Кличко.

Заболели 199 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 167 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет. А также 20 девочек от 1 года до 17 лет и 20 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 88 больных коронавирус.

Выздоровели за прошедшие сутки 229 человек. Всего коронавирус преодолели 217 929 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 82, Дарницком - 67 и в Святошинском районе - 60 случаев", - отметил Кличко.