Стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью, - Зеленский о "Мотор сичи"

Украина приветствует иностранный бизнес и инвестиции, но стратегические предприятия должны оставаться под контролем государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021.

"Я знаю, что китайский бизнес заходит в Украину, я хотел бы, чтобы любой бизнес заходил больше в Украину, больше инвестировал, это правда. Что касается стратегических предприятий Украины, которые были за последние десять лет, некоторые из них с точки зрения акций, были переданы некоторым китайским партнерам, то мы остановили это решением Совета национальной безопасности и обороны. То есть стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это что касается предприятия "Мотто- Сич" и т.д. У нас есть такие случаи", - отметил президент.

В то же время президент указал, что с Китаем у Украины самый большой товарооборот и заявил, что хотел бы, чтобы товарооборот между Украиной и Китаем был еще больше.

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