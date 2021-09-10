Украина призвала страны ООН присоединиться к Крымской платформе

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица призвал государства, которые не смогли принять решение об участии в инаугурационном саммите "Крымской платформы" 23 августа, присоединиться к Декларации, подписанной по итогам саммита.

Об этом говорится в его заявлении о включении вопроса о ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

"Я хотел бы призвать все государства-члены ООН, которые не смогли принять участие в инаугурационном саммите рассмотреть вопрос о присоединении к Декларации, которая остается открытой. "Крымская платформа" - это новый международный формат консультаций и координации, направленный на повышение эффективности международного реагирования на временную оккупацию полуострова Украины, а также на деоккупацию Крыма и мирное возвращение контроля Украине", - сказал Кислица.

Он также упомянул об обысках и задержания, которые провели российские силовики на прошлых выходных в Крыму, и связал эти события с "Крымской платформой".

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"Жаль, что российская оккупационная власть после саммита только ухудшила репрессивную практику в отношении граждан Украины, которые стремятся в полном объеме реализовать свои права человека и основные свободы. 3 и 4 сентября 2021 года российская ФСБ провела домашний обыск и задержала пятерых крымских татар, в том числе Наримана Джеляла. Тот факт, что Джелял публично поддержал "Крымскую платформу" и принял участие в ее инаугурационном саммите - явно реальная основа его преследования", - отметил представитель Украины.

Он также указал на то, что "идет российская милитаризация полуострова и нарушение морского права".

"Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях продолжает ухудшаться, что четко отражено в последнем докладе Генерального секретаря ООН", - отметил Кислица.

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