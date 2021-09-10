Украина призвала страны ООН присоединиться к Крымской платформе
Об этом говорится в его заявлении о включении вопроса о ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
"Я хотел бы призвать все государства-члены ООН, которые не смогли принять участие в инаугурационном саммите рассмотреть вопрос о присоединении к Декларации, которая остается открытой. "Крымская платформа" - это новый международный формат консультаций и координации, направленный на повышение эффективности международного реагирования на временную оккупацию полуострова Украины, а также на деоккупацию Крыма и мирное возвращение контроля Украине", - сказал Кислица.
Он также упомянул об обысках и задержания, которые провели российские силовики на прошлых выходных в Крыму, и связал эти события с "Крымской платформой".
"Жаль, что российская оккупационная власть после саммита только ухудшила репрессивную практику в отношении граждан Украины, которые стремятся в полном объеме реализовать свои права человека и основные свободы. 3 и 4 сентября 2021 года российская ФСБ провела домашний обыск и задержала пятерых крымских татар, в том числе Наримана Джеляла. Тот факт, что Джелял публично поддержал "Крымскую платформу" и принял участие в ее инаугурационном саммите - явно реальная основа его преследования", - отметил представитель Украины.
Он также указал на то, что "идет российская милитаризация полуострова и нарушение морского права".
"Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях продолжает ухудшаться, что четко отражено в последнем докладе Генерального секретаря ООН", - отметил Кислица.