Ситуация на границе с Беларусью остается спокойной, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины пристально контролирует участок границы с Республикой Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

"Обстановка на этом направлении остается спокойной. Все пункты пропуска, которые функционировали до этого, продолжают работать в определенном режиме.

Заметим, что пограничное ведомство обеспечивает усиленную охрану государственной границы. Для этого привлечены все необходимые ресурсы, в том числе специальные подразделения", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ подчеркивают: "Кроме того, государственную границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, пограничная авиация, ведется мониторинг с постов наблюдения, а на водных участках границы применяются катера Госпогранслужбы.

В то же время пограничники прорабатывают всю информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы, и эффективно взаимодействуют с подразделениями ВСУ и другими структурами".

"Мероприятия проводятся для предотвращения возможных правонарушений, недопущение провокаций, нестандартных ситуаций и возможного незаконного пересечения границы группами лиц", - подчеркивается в сообщении.

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