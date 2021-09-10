Проведение выборов на Донбассе сейчас - это нонсенс, - Кучма

Второй президент Украины и бывший глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает вопрос проведения выборов на Донбассе нонсенсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Комментируя "Минские договоренности" Кучма заявил:

"Убежден, что в то время Порошенко принял единственно правильное решение, потому что у него выхода не было, поскольку в Украине шла полномасштабная война. К сожалению, я не присутствовал, но я немного знаю, что ни Меркель, ни Олланд, а тем более, Путин, не поддержали ничего другого, что они нарисовали в том проекте".

Кучма подчеркнул, что главным вопросом для временно оккупированных территорий остается безопасность.

"Если Россия сегодня не выполняет этот главный пункт, то говорить о последнем, о границах или делать какие-то выборы на этой территории - это нонсенс", - отметил он.

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