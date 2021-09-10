Зеленский о "расколе" в Украине: Армия показала, что извне враг развалить страну не может. Посмотрим, сможем ли мы не разрушить государство изнутри
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил на форуме YES Brainstorming в Киеве.
Глава государства говорит, этот самый информационный раскол – он проходит в оценках политики России, Китая, США и других стран относительно Украины.
"Единства нет в информационном поле", – считает он.
По словам Зеленского, "с одной стороны, это свобода слова и демократия", а с другой – "самый сильный удар по независимости и демократии" в Украине.
"Украинская армия показала, что извне враг развалить страну не может. А вот сможем ли мы не развалить наше государство изнутри – это... увидим", – сказал он.
Он также посетовал, что часть граждан "хочет, как было в СССР". При этом президент отметил, что многие все же побывали в развитых странах Запада – и теперь хотят, чтобы Украина также стала европейской страной.
"Говорят – мы хотим так жить, хотим так работать. Ну, мало кто так говорит, говорят: "Мы хотим так отдыхать". Но, тем не менее...", – сказал Зеленский.
На этом форуме Зеленский не исключил полномасштабной войны с Россией.
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