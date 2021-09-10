В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины: Какие-то апокалиптические ожидания
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Рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, Кремль не хотел бы им предаваться.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
Журналисты задали ему вопрос, видят ли в Кремле вероятной полномасштабную войну с Россией.
"Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - сказал он.
По его словам, Кремль с сожалением воспринял заявление Зеленского о возможности полноценной войны с Россией.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.