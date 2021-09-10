Зеленский назначил Богомолова директором Национального института стратегических исследований, - указ
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Президент Зеленский назначил Александра Богомолова директором Национального института стратегических исследований.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №461/2021.
"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе.
Богомолов - украинский ученый, заведующий отделом Современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАНУ, эксперт по Ближнему Востоку.