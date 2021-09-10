Разумков о нападении на Лероса: Вчера ко мне приходил Тищенко, немного извинялся

Спикер Дмитрий Разумков считает недопустимой поведение народных депутатов Николая Тищенко ("Слуга народа" и Гео Лероса (внефракционный).

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ он сказал на брифинге в ВРУ в пятницу.

"Всегда можно решать вопросы вербальным способом, а не путем толкотни. При чем это уже второе подобное событие с Николаем Николаевичем. Я думаю, что будут сделаны соответствующие выводы", - отметил спикер.

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Разумков рассказал, что вчера Тищенко подходил к нему по личному вопросу.

"Он сказал, что погорячился. Немного извинялся", - добавил глава ВР.

Спикер проинформировал, что не писал обращение в регламентный комитет относительно вчерашней ситуации, так как это сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Здесь есть вопросы по регламенту, потому что там не прописана драка, только обидные высказывания, при чем в отношении народных депутатов и фракций, к третьим лицам применения такой нормы нет. Поэтому будет разбираться регламентный комитет", - объяснил он и добавил, что необходимо вносить изменения в регламент в этом контексте.

По словам спикера, если люди захотят посмотреть состязания, то они включат выступление нардепа "СН", олимпийского чемпиона Жана Беленюка. "Причём, когда он не народный депутат. Он точно победит. У нас есть хорошие народные депутаты, которые справляются и там, и там. Я сейчас без шуток говорю. Он - большой молодец и гордость Украины. Но он себе в стенах Верховной Рады такого не позволяет. Хотя он точно может, извините за сленг, "навешать" каждому", - заявил он.

Напомним, ранее "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.

Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.