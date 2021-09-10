У Рады нет необходимости ждать выводов Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах, - Разумков
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВРУ в пятницу.
"Если мы отправляет тот или иной законопроект в Венецианскую комиссию, то у Верховной Раду нет обязательств ждать", - сказал Разумков.
По словам главы Верховной Раду к нему обратились четыре оппозиционные фракции и омбудсмен Денисова с просьбой направить законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию.
Он рассказал, что пока не видел письма руководителя фракции "СН" по этому вопросу.
"Если мы говорим о позиции Давида Георгиевича, то нужно посмотреть документ, после этого я смогу нормально комментировать", - добавил спикер.
Разумков отметил, что каждая фракция имеет право обращаться с подобными предложениями.
Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с письмом, в котором попросила направить законопроект об олигархах в Европейскую комиссию "за демократию через право" (Венецианскую комиссию).