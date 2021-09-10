Встреча Зеленского и Путина будет слишком сложной со всех точек зрения, - Кучма

Возможная будущая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным будет сложной

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил второй президент Украины, экс-глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"В жизни все возможно. Главное - есть желание нашего президента ... Будем ждать сигнала с той стороны. Но эта встреча слишком сложная со всех точек зрения. Мне так кажется, я могу ошибаться, - разговор будет на разных языках", - сказал Кучма в интервью журналистам, данном в пределах форума YES Brainstorming.

По его словам, пока неясно, готов ли Путин идти на встречу в тех проблемах, которые сейчас существуют в украинско-российских отношениях и совершать "конкретные шаги".

Кучма добавил, что большим вопросом является то, стоит ли "просто ехать в никуда и приехать ни с чем".

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YES Brainstorming - мероприятие нового формата Ялтинской европейской стратегии (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. Тема встречи – "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию".

Ежегодные встречи Ялтинской европейской стратегии, общественной организации, которая бы способствовала процессу присоединения Украины к ЕС, проводятся по инициативе В.Пинчука с 2004 года. Встречи YES стали открытой площадкой для обсуждения новых идей и взглядов относительно путей развития Европы, Украины и всего мира.