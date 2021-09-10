Совет Судей в понедельник попытается сорвать проведение судебной реформы, ОП должен обратить на это внимание, - Шабунин

Совет Судей не делегирует ни одного своего представителя в Этический совет, чем блокируется его работа.

Об этом в Telegram заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Судебная реформа началась, но уже в понедельник Совет Судей попытается ее сорвать. Международники подали крутых экспертов в состав Этического совета, который должен очистить гадюшник Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

По его словам, представленные эксперты - элита судебной/юридической системы США и ЕС, например глава/судья Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министр юстиции и МВД Словении.

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"Но коррумпированные судебные кланы не способны осознать серьезность ситуации. Они собираются заблокировать всю реформу. Для этого уже в понедельник Совет Судей (СС) не делегирует ни одного своего представителя в Этический совет, а значит последний не сможет начать свою работу. Мы точно знаем, что к главе Совета судей Богдану Моничу официально обратились с десяток судей, выразив свое желание быть делегированными в Этический совет. СС в понедельник должен был делегировать от одного до трех представителей в Этический совет. Мы точно знаем, что Монич делать это не собирается - его руками ВСП и Ко блокируют важнейшую в Украине реформу", - подчеркнул Шабунин.

Глава ЦПК обратил на ситуацию внимание Офиса Президента, который имеет непосредственное влияние на Совет Судей.

"Поведение Совета Судей в понедельник четко покажет, согласился ли Офис Президента со срывом главной реформы, которой Зеленский так гордился во время поездки в США. Как бы ни было, даже если СС попытается заблокировать конкурс - сделать это просто не удастся. Слишком велик общественный запрос на него", - добавил Шабунин.

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