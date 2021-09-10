Чем толще талия - тем выше коррупция: Профессор Блавацкий получил Шнобелевскую премию за исследование про украинских чиновников
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Павел Блавацкий исследовал украинских чиновников за последние двадцать лет и пришел к выводу, что коррупция напрямую зависит от толщины талии политиков и чиновников. Ученый получил за это Шнобеля в сфере экономики.
Церемония прошла в американском Гарварде. Все номинанты участвовали онлайн. Победители получили трофеи, которые они должны были собрать сами с распечатки. Денежный приз победители получили в виде поддельной банкноты в десять триллионов зимбабвийских долларов.
Премия учреждена Марком Абрагамсом и юмористическим журналом Annals of Improbable Research ("Анналы невероятных исследований") в 1991 году.
Сначала награды вручались за открытие "того, что не может быть или не должно быть воспроизведено".
Сейчас премия присуждается во многих категориях, в частности, таких, как и в Нобелевской премии: по физике, химии, медицине, литературе и миру. Кроме того, есть и другие категории - такие, как здравоохранение, машиностроение, биология и междисциплинарные исследования.