Командование ВС РФ на следующей неделе проведет на Донбассе сборы резервистов, - разведка
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Командование ВС РФ продолжает подготовку мобилизационного резерва для комплектования личным составом частей российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, на следующей неделе предусмотрено проведение очередного сбора с военнообязанными запаса. Оповещение призывного состава осуществляется как по адресам проживания, так и по месту их трудоустройства.
В то же время, как отметили в ГУР, руководителям предприятий и учреждений доводят распоряжения о строгой ответственности в случае невыполнения мобилизационных планов.
Контроль проведения собрания будет осуществляться командным составом 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.