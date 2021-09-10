Новости • Агрессия России против Украины

Командование ВС РФ на следующей неделе проведет на Донбассе сборы резервистов, - разведка

2 20416
Командование ВС РФ на следующей неделе проведет на Донбассе сборы резервистов, - разведка
Командование ВС РФ продолжает подготовку мобилизационного резерва для комплектования личным составом частей российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, на следующей неделе предусмотрено проведение очередного сбора с военнообязанными запаса. Оповещение призывного состава осуществляется как по адресам проживания, так и по месту их трудоустройства.

В то же время, как отметили в ГУР, руководителям предприятий и учреждений доводят распоряжения о строгой ответственности в случае невыполнения мобилизационных планов.

Контроль проведения собрания будет осуществляться командным составом 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе запрещенными минами, - разведка

Топ комментарии

  • Дмитрий Ч
    Народ, мы зря потешаемся! Рашка с учетом резервистов, уже перевалила порог минимального тактического соотношения, наступающие/обороняющиеся = 3/1, по отношению к нашим войскам!
    А теперь прибавим к этому:
    - То что Зеленский отвел войска с укрепленных ранее позиций
    - Что Зеленский не дает приказ на ответку и что его вообще по нескольку дней найти не могут
    - То что закупка вооружений для армии провалена и не закуплено даже топливо
    - Последние несколько дней идет подготовка расеян к войне (опять появились заголовки про украинских террористов, Украина-страна террорист похищающая расейсую вату...про то, что украинская армия продержится всего несколько минут.....)
    - Все это навешивание козырьков на танки...Понятно что полная гуйня, но нужна она, чтобы русо-танкисто, не очкануло, когда им скажут наступать...Да половина поляжет, но многие прорвутся...
    Так что нужно к этому серьезней отнестись!!!
  • Александр Ильенко e5cdacd6
    Надо собрать , а то не желают ,сукины дети, быть пушечным мясом. Не посылать же вперед скрепоносных витязей с фальшивыми ксивами липовых "республик". За расейский мир нехай подыхает местное быдло. Желали жить по-багатому - милости просим!
  • Дмитрий Ч
    Да, но я че то не вижу, чтобы Клоун пытался это сделать! Скорее он все делает исключительно, чтобы им было просто и легко!!!
    Рост их контингента, можно было нивелировать закупкой ракетного вооружения, но мы все знаем в каком анусе наша ракетная программа....В еще большем анусе наша противоракетная защита.....так же не закуплено много критически важных категорий боеприпасов....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости