В Украине состоятся масштабные военные учения, участие в которых примут военнослужащие из 15 стран, - Залужный

Участие в стратегических военных учениях "Объединенные усилия 2021" примут военнослужащие из 15 стран. Среди них представители 11 стран, входящих в Североатлантический Альянс (НАТО), и четырех стран-партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 10 сентября, в Киеве, во время брифинга для представителей Киевской ассоциации военных атташе и средств массовой информации сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

В ходе учений участники отработают управление группировками войск при ведении операции сил обороны. В основу практических действий положено выполнение общих задач подразделениями Вооруженных Сил Украины и государств-партнеров и НАТО.

"К проведению стратегических командно-штабных учений для совместного выполнения учебно-боевых задач будут привлечены военные подразделения 15 стран, среди них 11 стран-членов НАТО и 4 страны-партнеры. Кроме того, от Североатлантического Альянса, а именно с Стратегического командования НАТО по операциям, планируется участие группы экспертов. Особенностью подготовки к СКШУ является их подготовка по стандартам НАТО, с привлечением иностранных представителей, - рассказал Залужный.

Он также отметил, что международное военное сотрудничество и совместные учения носят мирный характер, служат элементом сдерживания агрессора и направленные на развитие оборонных возможностей.

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Проведение стратегических командно-штабных учений спланировано в три этапа. На первом и втором этапе будут отработаны вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.

На третьем этапе планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров и стран-членов НАТО.

Справка. В стратегическом командно-штабном учении примут участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Танков - до 85 ед .; боевых бронированных машин - до 420 ед .; ракетных и артиллерийских систем (калибром более 100 мм) - до 50 ед .; боевых кораблей (катеров) - до 20 ед .; вертолетов (самолетов) - до 30 ед.

Участие в СКШУ "Объединенные усилия - 2021" будут представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.