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Нардепов "ЕС" и "Голоса" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"

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Нардепов "ЕС" и "Голоса" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"
Нардепов фракции "Европейская Солидарность" и "Голос" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев". На заседании присутствовали только члены "Слуги народа".

Об этом в Facebook сообщил нардеп Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что депутатов оппозиционных фракций "Голос" и "Европейская солидарность" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди членов комиссии присутствовали представители только от "Слуги народа".

"Они решили провести заседание в закрытом режиме и проголосовали за запрет присутствовать на нем народным депутатам от оппозиции. Надеюсь, что члены ВСК понимают возможные последствия. Правду будет трудно скрыть", - добавил Костенко.

В комментарии журналистам Костенко отметил, что сейчас на заседании присутствуют "люди, которые непосредственно принимали участие в этой операции", и они готовы дать показания.

"Думаю, комиссия этого не ожидала. Она ожидала, что будут стандартные разговоры с представителями спецслужб", - подчеркнул нардеп.

По словам парламентария, оппозиция решит, что дальше делать, после завершения заседания ВСК.

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    это не подлость это еврейская трусливость эти собаки даже не понимают как еще ближе к их горлу подвинулась табуретка веревка и кусок мыла сученный в..ки подонки и мрази обрезанная шобла Слуг Вовы придурковатого таки доиграется в конченных "пед..ов" это слово станет синонимом Слуг и Зеленского...
  • Alexey Chernyavsky
    Да перестаньте их уже называть слугами народа. Марадеры, крысы, стервятники, хапуги, как угодно, только не слуги.
  • HermitAlex
    "Слуги" дуже близькі до того, щоб їх вигнання було значно гучнішим і боліснішим, ніж вигнання яника.
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