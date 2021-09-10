Нардепов "ЕС" и "Голоса" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"
Об этом в Facebook сообщил нардеп Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что депутатов оппозиционных фракций "Голос" и "Европейская солидарность" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди членов комиссии присутствовали представители только от "Слуги народа".
"Они решили провести заседание в закрытом режиме и проголосовали за запрет присутствовать на нем народным депутатам от оппозиции. Надеюсь, что члены ВСК понимают возможные последствия. Правду будет трудно скрыть", - добавил Костенко.
В комментарии журналистам Костенко отметил, что сейчас на заседании присутствуют "люди, которые непосредственно принимали участие в этой операции", и они готовы дать показания.
"Думаю, комиссия этого не ожидала. Она ожидала, что будут стандартные разговоры с представителями спецслужб", - подчеркнул нардеп.
По словам парламентария, оппозиция решит, что дальше делать, после завершения заседания ВСК.