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Рада запретила сексизм в рекламе

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Рада запретила сексизм в рекламе
Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №3427, он призван противодействовать дискриминации по признакам пола в рекламе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект поддержали 307 нардепов.

В пояснительной записке говорится, что ежегодно в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступает более 500 жалоб из-за выявленных фактов дискриминации по признаку пола в рекламе. Ежегодно растет количество судебных дел по рассмотрению жалоб на дискриминационную по признаку пола рекламу. Так, только в 2019 году рекламодатели заплатили более двух миллионов гривен штрафов за распространение дискриминационной по признаку пола рекламы.

Главной целью законопроекта является противодействие дискриминации по признаку пола в сфере рекламы и защита прав потребителей рекламы, путем уточнения положений действующего Закона Украины "О рекламе" и усиление ответственности за нарушение его требований.

В случае вступления в силу этого закона, рекламодатели, которые заказали такую рекламу, будут привлекаться к ответственности. Их также обяжут предоставлять информацию о стоимости рекламы. Непредоставление или предоставление недостоверной информации по этому поводу будет наказываться штрафом.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 1023

    ...
  • Александр Юр
    Требую запретить рекламу прокладок. Это дискриминация по половому признаку.
  • Шрек Баблокат
    эх!.. такие "шедевры" уходят в историю..
    Рада запретила сексизм в рекламе - Цензор.НЕТ 8420
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