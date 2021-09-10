КГГА об очередных обысках: силовики приходили за документами 20-летней давности

В результате обысков в подразделениях КГГА 9 сентября изъята документация 20-летней давности. В КГГА убеждены, что эта акция - продолжение системного давления на городскую власть.

Об этом сообщает сайт КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обысков в Департаменте экономики и инвестиций и в Департаменте земельных ресурсов следователями изъята документация, касающаяся деятельности структурных подразделений в период с 2002 по 2007 год. В КГГА убеждены, что это продолжение системного давления на городскую власть, попытки дестабилизировать работу города и сформировать негативный имидж столичной администрации", - сообщает сайт КГГА.

В столичной мэрии отмечают, что работники департаментов предоставили правоохранителям всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием, открывая информацию 20-летней давности. Однако обращают внимание, что публичные выступления правоохранителей несколько расходятся с их реальными действиями.

На сайте ГБР об обысках 9 сентября сообщается в новости с громким заголовком: "ГБР разоблачило действия должностных лиц КГГА относительно незаконной передачи земельных участков в центре Киева на более 150 млн гривен". По информации ГБР, обыски связаны с передачей в пользование частному обществу недвижимости на улицах Крещатик и Михаила Грушевского по заниженной стоимости и без проведения аукциона. Проверяется причастность к сделке депутатов Киевского городского совета (которого созыва - не уточняется, - Ред.).

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10 сентября очередные обыски прошли в аппарате Киевской горгосадминистрации. Повод для них, по мнению КГГА, также был странный. Обыски, которые проводили представители Департамента стратегических расследований Нацполиции и Киевской прокуратуры, касались земельного участка, на котором вместо жилого дома городские власти решили обустроить сквер.

"На самом деле сегодняшняя ситуация с визитом правоохранителей для меня кажется очень странной. Участок, о котором идет речь, еще в 2009 году был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства жилых домов на ул. Щусева. Однако он не использовался по назначению, поэтому городские власти прекратили право постоянного пользования участком аппарата СНБО", - сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Сейчас территория приведена в порядок, вывезен мусор, осуществлено благоустройство. В дальнейшем здесь планируется обустроить современный и комфортный сквер для отдыха жителей района и города, сообщают в КГГА.

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