Нардеп Юрчишин подал заявление в Офис генпрокурора и ГБР на "слугу народа" Тищенко из-за нападения на Лероса. ДОКУМЕНТ

В ГБР и Офис Генпрокурора подали заявление о возможном преступлении, совершенном нардепом "Слуги народа" Николаем Тищенко в связи с его нападением на другого нардепа Гео Лероса во время выступления последнего с трибуны Верховной Рады относительно дела "вагнеровцев".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Подал в Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора заявление о преступлении, совершенном народным депутатом Украины Николаем Тищенко", - заявил он.

"9 сентября Тищенко Н.Н. напал на Гео Лероса во время его выступления за трибуной сессионного зала Верховной Рады Украины, вытолкнул Лероса Г.Б. за пределы трибуны, чем прекратил его выступление как народного депутата Украины и помешал осуществлению им своих полномочий. Которые ему предоставил народу Украины как депутату. По моему мнению, в действиях Николая Тищенко усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 346 Уголовного кодекса Украины - совершение насильственных действий в связи с государственной деятельностью народного депутата Украины, и частью первой статьи 351 Уголовного кодекса Украины - создание искусственных препятствий в работе народного депутата Украины. По статье 346, то такие действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет, а по 351 - штрафом от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", - пояснил Юрчишин.

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"Украинский парламент - это место для дискуссий и представительства интересов граждан Украины, а не для применения насилия и издевательства над парламентскими процедурами. Теперь Тищенко должен заняться ГБР. Это при условии, конечно, что госпожа Генпрокурор будет действительно независимая, а не покрывать своих бывших однопартийцев. Но даже при ее бездействии или противодействии - сроки по этим статьям достаточны, чтобы добиться справедливости. Идут постоянные декларации о независимости правоохранительных органов от исполнительной власти. Что ж - теперь появился шанс это доказать", - резюмировал нардеп.









Напомним, ранее "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.

Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.