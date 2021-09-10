ВСК должна вызвать Ермака и Зеленского для объяснений по делу "вагнеровцев", - нардеп "ЕС" Парубий

Народный депутат "ЕС" Андрей Парубий считает, что Временная следственная комиссия (ВСК) ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины была создана для того, чтобы "отбелить" возможных участников слива спецоперации по "вагнеровцам".

Об этом он сказал в интервью журналистам в пятницу, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Парубий отметил, что лишний раз в этом убедился, когда его с коллегами из "Европейской Солидарности" и "Голоса" не пустили на закрытое заседание ВСК.

"Мы народные депутаты. Мы имеем право присутствовать на всех заседаниях, которые проходят в стенах Верховной Рады, - подчеркнул нардеп и добавил. – Мы все, как народные депутаты имеем доступ к гостайне и секретным материалам. (Перед заседанием ВСК. – Ред.) была проведена проверка и было подтверждение, что мы имеем доступ к закрытой информации. Но, когда вопрос нашего присутствия был поставлен на голосование, к сожалению и большому удивлению, комиссия проголосовала за то, что мы не можем принимать участие в ее заседаниях".

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Отвечая на вопрос журналистов, знал ли он о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в 2018 году, когда был спикером Верховной Рады, нардеп заявил: "Нет. Это не входило в мою компетенцию, как председателя Верховной Рады. Я о ней узнал уже после того, как покинул этот пост. Но как человек, который понимает специфику проведения таких операций как и, в том числе, бывший секретарь СНБО, я знаю какую большую моральную демотивацию получило большое количество украинских, и разведчиков, и военных, когда появилось подозрение, что на наивысшем уровне состоялся слив одной из наиболее продуманных операций".

Он напомнил, что оппозиция с самого начала требовала, чтобы вопрос срыва спецоперации по "вагнеровцам" рассматривала отдельная комиссия, однако "слуги народа" создали свою.

Создана "слуги народа" и ОПЗЖ парламентская ВСК, которая расследует обстоятельства срыва спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК Вагнера, должна вызвать и заслушать президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса Зеленского Андрея Ермака, заявили народные депутаты Украины из фракции "Европейская Солидарность", сообщает пресс-служба политсилы.

"Есть основания полагать, что во время совещания у Зеленского, на котором присутствовал и Ермак, состоялся слив этой информации - это, конечно, огромный удар. Не только по украинским разведчиках, но и по всему сектору безопасности нашего государства. Мы считаем, что на комиссию должны быть приглашены не только участники той операции, но также приглашен Ермак, который должен дать ответ - был или не был такой разговор в кабинете президента? Был или не был после того телефонный разговор с российской стороной? Или с белорусской стороной относительно информации об этой спецоперации? Это и есть задача парламентской временной следственной комиссии, которая должна иметь наибольший уровень доверия. Но, к сожалению, сегодня мы увидели закрытость и нежелание объективного расследования", - отмечает Парубий.

Герой Украины, генерал-лейтенант, народный депутат Михаил Забродский также отметил, что комиссия не вызывает на заседание ВСК для объяснений Владимира Зеленского. "Странный интерес отдельных членов комиссии пригласить на заседание пятого президента Петра Порошенко, и не пригласить шестого президента Владимира Зеленского, который причастен и точно должен быть в курсе того, как развивались события прошлого лета", - считает Забродский.

Андрей Парубий сообщил, что сегодня на закрытом заседании ВСК пришли только депутаты из фракции Зеленского, а представителей других фракций на комиссию не допустили несмотря на то, что они имеют допуск к государственной тайне.

"Сегодня часть народных депутатов от демократической оппозиции, это депутаты от "Европейской Солидарности" - я, Михаил Забродский, Николай Величкович, Михаил Бондарь, а также от "Голоса" Сергей Рахманин и Роман Костенко пришли на комиссию для того, чтобы предложить заслушать непосредственных участников этой военной операции, которая собственно сегодня и должна была рассматриваться на ВСК", - сообщил Парубий.

"Это еще раз показало, что на самом деле эта ВСК была создана не для того, чтобы расследовать тех, кто совершил государственное преступление, сдав украинских разведчиков, а для того, чтобы просто отбелить возможных участников слива этой операции", - убежден Парубий.

"С самого начала мы требовали, чтобы была создана ВСК по конкретной операции, которая стала резонансной не только для Украины, но и для всего мира. И последние исследования, в том числе и журналистские, продемонстрировали, что как минимум разведка США была в курсе этой операции. Мы были убеждены с самого начала, что должна быть комиссия, которая будет рассматривать именно этот эпизод. Трудно себе представить, какая деморализация для украинских разведчиков, военных и солдат, когда возникает подозрение, что информация о секретной операции может вытечь из кабинета Главнокомандующего этой страны. Поэтому общество нуждается в ответах. Наши партнеры нуждаются в ответах. К сожалению, эта наше предложение даже не было поставлено на голосование", - напомнил Андрей Парубий.