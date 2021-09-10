Дело Майдана: в суде допросили брата убитого активиста Максима Шимко. ФОТО

8 сентября в Святошинском суде Киева повторно допросили брата убитого на Майдане 20 февраля 2014 активиста Максима Шимко Павла. На фото и видео Павел Шимко узнал своего брата в день расстрелов на улице Институтской в ​​центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала судебного заседания.

Во время допроса Павел Шимко рассказал, что 17 февраля 2014 года его брат Максим был дома. Однако, по словам брата, Максим Шимко не рассказывал своим родным, что тогда происходило на Майдане и что должны освобождать занятые протестующими административные помещения. 19 февраля его видели на трансляции событий на Майдане.

На вопрос прокурора Офиса генпрокурора Игоря Земскова знает ли Павел Шимко от чего умер его брат Максим, он ответил "От пули. Саму пулю не видел".

Судья Сергей Дячук также показал во время заседания фотографию из морга. На этой фотографии Павел Шимко узнал своего брата. Также Павел узнал некоторые из вещей — носки — которые были у убитого Максима Шимко.

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На других фото с Майдана, которые исследовали в суде, Павел Шимко также узнал своего брата. "Он присел на колено, держа щит перед собой. По видео он идет спиной, четко видно, что это его щит. Он там один такой из профнастила ", — добавил Шимко.

Напомним, Максима Шимко убили 20 февраля 2014 в центре Киева. Баллистическая экспертиза, которую исследовали в зале суда, установила, что пуля, которая попала в активиста была выпущена из автомата одного из обвиняемых Сергея Зинченко.

Сейчас в Святошинском суде продолжают слушать дело о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года. В деле пятеро обвиняемых бывших сотрудников киевского полка милиции "Беркут": Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В декабря 2019 года обвиняемых включили в списки на обмен и они выехали на неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей. Позже, в феврале, Сергей Тамтура и Александр Маринченко вернулись и продолжают посещать судебные заседания.

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В октябре прошлого года Святошинский суд Киева принял решение об объявлении в розыск Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко. Сейчас их судят по процедуре заочного осуждения. Их адвокаты заявляли, что их подзащитные не могут приехать в Киев, потому что не имеют паспортов, чтобы пересечь линию разграничения в Донбассе, а также из-за карантина с начала пандемии коронавируса.