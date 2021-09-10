В Украине растет количество выданных ипотечных кредитов, - Шевченко

В Украине за первые семь месяцев 2021 года было выдано ипотечных кредитов на сумму более 4,4 млрд гривен.

Об этом сообщил в Facebook глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Радует, что все больше банковских учреждений уделяют внимание этому сегменту кредитования. Так, в июле новые ипотечные кредиты выдал уже 21 банк, это рекордное количество участников рынка с декабря 2018 года, когда НБУ начал опрашивать банковское сообщество по этому вопросу", — отметил Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сейчас стабильна в экономическом плане, неприятных сюрпризов не ожидаем, - глава НБУ Шевченко

Только в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн гривен. А всего за январь-июль объемы нового кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в 3 раза в денежном выражении, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Шевченко констатирует также снижение ставок по ипотеке: с начала года средневзвешенная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке (а этом более 90% договоров) снизилась на 0,6 процентных пункта до 13,4%, на первичном — на 0,1 процентных пункта до 16,8%.

Все это, по мнению главы НБУ, свидетельствует, что страна шаг за шагом восстанавливается после коронакризиса.

Недавно Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной Радой проекта закона "О виртуальных активах", который, в частности, вводит в правовое поле криптовалюты.