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В Украине растет количество выданных ипотечных кредитов, - Шевченко

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В Украине растет количество выданных ипотечных кредитов, - Шевченко
В Украине за первые семь месяцев 2021 года было выдано ипотечных кредитов на сумму более 4,4 млрд гривен.

 Об этом сообщил в Facebook глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Радует, что все больше банковских учреждений уделяют внимание этому сегменту кредитования. Так, в июле новые ипотечные кредиты выдал уже 21 банк, это рекордное количество участников рынка с декабря 2018 года, когда НБУ начал опрашивать банковское сообщество по этому вопросу", — отметил Шевченко.

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Только в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн гривен. А всего за январь-июль объемы нового кредитования выросли в 2,3 раза по количеству договоров и более чем в 3 раза в денежном выражении, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Шевченко констатирует также снижение ставок по ипотеке: с начала года средневзвешенная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке (а этом более 90% договоров) снизилась на 0,6 процентных пункта до 13,4%, на первичном — на 0,1 процентных пункта до 16,8%.

Все это, по мнению главы НБУ, свидетельствует, что страна шаг за шагом восстанавливается после коронакризиса.

Недавно Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной Радой проекта закона "О виртуальных активах", который, в частности, вводит в правовое поле криптовалюты.

Топ комментарии

  • Привет
    Чем это чмо хвастается?. 13-16 процентов годовых?? Да в Польше ставка 3 процента для поляка...и 4 для иностранца...
    И ипотек там выдано в разы больше...
  • piligrim
    немногим позднее начнет расти количество выданных аптечных кредитов...
  • Vasily G
    Оформляли іпотеку на однокімнатну квартиру в новобудові по програмі 7 відсотків. З урахуванням держ компенсації я по факту сплачую 3200 грн в місяць. На 20 років. Звісно, платиш більше - швидше погашаєш. Але краще платити 3200 в місяць за власну квартиру, ніж 7500 за аренду паршивої з"йомної квартири на Милославській.
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