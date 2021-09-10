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Танки 150-й мотострелковой дивизии армии РФ, проводящей учения на границе с Украиной, оснащены "козырьком от Джавелинов". ФОТО

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Танки Т-72Б3 150-й мотострелковой дивизии армии РФ, проводящей учения в Ростовской области на границе с Украиной, оснащены "козырьком от Джавелинов".

Соответсвующие фото опубликованы в Телеграмм-канале "Военный осведомитель", информирует Цензор.НЕТ.

По видимому конструкция на башне танка должна обеспечивать защиту от поражения сверху ракетами ПТРК "Джавелин", которые есть на вооружении ВСУ.

Танки 150-й мотострелковой дивизии армии РФ, проводящей учения на границе с Украиной, оснащены козырьком от Джавелинов 01
Танки 150-й мотострелковой дивизии армии РФ, проводящей учения на границе с Украиной, оснащены козырьком от Джавелинов 02

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Танки 150-й мотострелковой дивизии армии РФ, проводящей учения на границе с Украиной, оснащены козырьком от Джавелинов 03

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Топ комментарии

  • роман чумаков
    это сушилка для кацапских обосранных трусов?
  • дмитрий иванов 527db324
    Шутейки шутейками, но клиент упорно и последовательно готовится с нами воевать, отрицая это на словах. Поэтому и ответ должен быть соответствующий, а не присущая нам иногда тотальная демагогия, типа "никогда не построенных" мостов и газопроводов
  • Stepan Sterh
    Это не для защиты от Джавелинов, а для САМОУСПОКОЕНИЯ ЭКИПАЖА, ибо в ином случае экипаж придётся усаживать в танк под конвоем и заваривать люк.
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