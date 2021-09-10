Танки 150-й мотострелковой дивизии армии РФ, проводящей учения на границе с Украиной, оснащены "козырьком от Джавелинов". ФОТО

Танки Т-72Б3 150-й мотострелковой дивизии армии РФ, проводящей учения в Ростовской области на границе с Украиной, оснащены "козырьком от Джавелинов".