Россия провела в оккупированном Крыму учения ПВО

Оккупанты отрабатывали разворачивание ЗРК С-400 "Триумф".

Об этом сообщает министерство обороны государства-агрессора, информирует Цензор.НЕТ.

"Прибыв на позиции, боевые расчеты развернули пусковые установки, а водители-операторы осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности. На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 "Триумф" отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе учения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки.

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