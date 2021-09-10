Количество суицидов за 15 лет снизилось почти вдвое, - "Опендатамедиа"

В Украине за 15 лет количество ежегодных суицидов упало почти вдвое.

Об этом сообщает Telegram-канал "Опендатамедиа", информирует Цензор.НЕТ.

Так, в 2005 году покончилис с собой 10 622 украинца, а в 2020-м - 6 103. Таким образом, если раньше в день в среднем происходило 19 самоубийств, то теперь - 16,7.

Смертность от суицида начала постепенно снижаться с 2005-го. В последние три года она держится на уровне около 6 тыс. суицидов.

Всего с 2005 года покончили с собой 134 тыс. человек: 110 тыс. мужчин и 24 тыс. женщин. Убийств за это же время произошло 42,5 тыс. - втрое меньше, чем суицидов.

Читайте: Полиция Турции считает, что 25-летняя украинка Новицкая, тело которой нашли в наручниках и с пакетом на голове, покончила с собой