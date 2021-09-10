ОАСК открыл два производства об аннулировании лицензий каналов "НАШ" и "Макси ТВ"

Окружной административный суд города Киева открыл два производства по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензий каналов "Наш" и "Макси ТВ" (юридические лица ООО "Наш 365" и ООО "Наша Прага").

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор Медиа, об этом заявил член Нацсовета Максим Оноприенко.

В отношенеии канала "Наш" производства открыты в деле по решениям Нацсовета от 19 августа, которым регулятор признал, что канал нарушил закон "О телевидении и радиовещании", наличие разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире, и неустранение предыдущих нарушений. Производство по решению от 2 сентября еще не открыто.

В отношении "Макси ТВ" производство открыто по решению от 11 марта, которое регулятор принял, когда признал "факт отказа лицензиата в проведении проверки".

Оба производства являются "упрощенными", то есть будут рассматриваться без вызова сторон.

"Поскольку это упрощенное, без вызова, заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определенной даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаем доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость", - рассказал Оноприенко.

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