С начала суток войска РФ один раз открывали огонь на Донбассе, зафиксированы два пролета вражеских беспилотников, потерь нет, - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе населенного пункта Попасная оккупанты вели прицельный огонь по позициям украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории, передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 10 поврежденных домов.