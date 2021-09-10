Власти Египта обещают бесплатно лечить заболевших коронавирусом иностранцев
Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта АРЕ Халед аль-Анани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если турист, приехавший в Египет, заразился коронавирусом, то для решения этой проблемы есть два механизма. Если болезнь проходит не в тяжелой форме, то гостиница сообщает сведения о зараженном в Минздрав и в Минтуризма. Путешественнику выделяется отдельное помещение в гостинце, там проводится лечение как самого путешественника, там и его окружения (при наличии симптомов) за счет отеля", - рассказал министр.
Второй вариант, по словам аль-Анани, подразумевает тяжелое течение болезни и госпитализацию.
"Путешественника везут в больницу, и лечение от коронавируса будет проводиться за счет Минздрава Египта", - пояснил он.
Для въезда в Египет нужен сертификат о полной вакцинации (на английском языке и с QR-кодом). Отправиться в путешествие можно через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет. Если у туриста нет сертификата вакцинации или ПЦР-теста, то он может пройти тестирование в аэропорту по прилету за $30.
Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.